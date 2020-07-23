郭芮安(右三)在全中運奪3金並破3項紀錄。(台南市體育處提供／曹婷婷台南傳真)

109年全國中等學校運動會今日閉幕，新興國中郭芮安連續打破國女組400公尺及800公尺自由式大會紀錄並進帳2金後，22日在國女組1500公尺自由式計時決賽，游出17分18秒75成績，再度破大會紀錄(原紀錄17分36秒57)，一口氣將大會紀錄提升近18秒，表現亮眼。

今年因疫情影響，原訂4月賽事延至7月辦理，雖打亂訓練節奏，但台南小將充分展現韌性，在賽場上全力以赴展現實力，最終共獲24面金牌、31面銀牌及43面銅牌，總計拿下98面獎牌，締造縣市合併以來最多獎牌數的佳績。

其中，台南成績最亮眼的莫過於游泳。新興國中郭芮安個人進帳3金，新興國中校長蘇恭弘說，郭芮安從小嶄露游泳天分，國小分齡賽多項紀錄至今無人打破。永康國中王昱翔也橫掃國男組3項蝶式金牌，成為名副其實蝶王，兩 人游泳佳績歸功曾彥博及王詩禎兩位台南專任教練，以突破傳統枯燥訓練方式，增加訓練課表多樣化，不約而同地強調選手保持熱愛游泳的重要，造就今年讓各界驚豔的好成績。

除了游泳表現亮眼，其他項目亦表現優異，軟式網球拿下5金、跆拳道以4面金牌平上屆紀錄，舉重及輪溜冰各得2金；田徑、柔道及韻律體操亦各得1金，成績斐然。

體育處表示，今年台南市參與選手中有畢業生或個人身體狀況因素而未參賽，雖減損不少戰力，但在選手及教練堅定信念下，總獎牌數創下縣市合併以來最多的一年，為鼓勵選手，市府也特別前往金牌選手家中張貼紅榜，希望選手在賽後返家時第一時間感受到市長黃偉哲心意。

此外，市府今年再度與成功大學合作，辦理臺南市優秀運動選手健康管理服務計畫也扮演關鍵性的角色，除了平日巡迴照護服務及運動科學檢測之外，也在全中運比賽現場設置運動傷害防護站，給予選手最即時的照顧，未來將繼續推動，讓台南市選手無後顧之憂銜續訓練，期許未來選手都能在各競賽舞臺上發光發熱。

(中時 )