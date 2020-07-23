生活機能的優劣是挑選理想房屋時必須考量的重要因素，好時價分析台中市逾8,000個社區的公園廣場、文教機構、生活購物、交通運輸、金融機構、醫療設施等6類生活機能的綜合分數，發現舊城區以及即將通車的捷運綠線文新崇德站至南屯站最出色。

觀察台中市的生活機能分布狀況，可見主要的熱點散布在舊台中市，並且以台中車站周圍及捷運路線經過的文心路一帶最熱鬧；而舊台中縣則以台鐵站點為主，如豐原站、潭子站、清水站等，皆是由「交通運輸」機能帶動的熱區。值得注意的是，台中高鐵站坐落的烏日高鐵特定區，雖然建案雲集，但生活機能尚在發展階段，區域內的生活便利性仍需時間累積。

以行政區而言，台中市整體生活機能分數最高的前5名依序為中區、西區、北區、南屯區及西屯區，皆位於舊台中市，其中，中區、西區、北區屬於舊城區，南屯區、西屯區為新興開發區。好時價產品總監丁肇毅說明，西區受惠於台中車站帶動的早期開發，此區域曾經為金融及商業核心，擁有充沛的機能，滿足往來人口生活所需。儘管舊城區的開發幾近飽和且隨著商圈西移而逐漸沒落，台中市府近年來積極推動舊城區的再造與活化，並透過鐵路高架化促進都市縫合，賦予此區域翻轉與發展的契機。

以各個社區來看，台中市生活機能表現最好的前十名社區，幾乎皆由舊台中市囊括，舊台中縣僅有豐原區「昂峰紀凡希」社區上榜。其中分數最高的前3名皆位在舊城區，分別是中區「連宗大樓」，綜合評分達85.05分（滿分100），西區「中港富邑」，評分為84.34分，以及中區「美通大樓」，評分為81.52分，生活機能皆相當優異。

台中市社區TOP10

(中時新聞網)