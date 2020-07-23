台中市選手陸續於清水鰲峰山自由車場展開訓練。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

110年全國運動會移師新北市舉辦！台中市選手陸續展開訓練，運動局長李昱叡23日帶領團隊至清水鰲峰山自由車場，關心自由車選手馮俊凱及蕭美玉等人訓練情形，了解訓練需求及規畫；李昱叡期許明年全國運動會為台中市摘金連霸、凱旋而歸。

李昱叡表示，台中市體育總會自由車委員會，在主委趙世崧及總幹事徐瑞德帶領下，積極推廣自由車運動、提升技術水準，孕育許多優秀運動人才；並使自由車成為國際選手搖籃，去年全國運動會自由車更勇奪13金8銀1銅佳績。

李昱叡指出，自由車競賽一直是台中市運動重點項目，為提供選手更安全、完善的訓練環境，市府團隊去年完成清水鰲峰山自由車場整建翻修，提供選手安全完善比賽場地，作為後續自由車選手培訓基地。

運動局說，清水鰲峰山自由車場全長333公尺，是全國唯一經國際自由車總會(UCI)認證的木質賽道，適合舉辦國際級的賽事；市府將極力爭取110年全國運動會自由車項目繼續在台中市舉辦，並規畫未來爭辦全國大型自由車場地賽，提供國際好手切磋，提升自由車運動水準。

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(中時 )