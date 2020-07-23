白冰冰與玖壹壹今（23日）為「2020花蓮戀下嘉年華」活動揭幕。提到振興三倍券，白冰冰表明還未領取，但身邊有朋友已經拿到，她直言，「那個塑膠套很不環保，三倍券印刷、發放、人工，花費其實更多，不如直接發放2000元現金」。是否考慮放棄不領？白冰冰笑說，「畢竟是政府的美意，還是要領」；而玖壹壹3人不約而同都給家人使用。

白冰冰今天上午到桃園拉拉山看神木，一早5點就出發，意志堅定的她，看著前面81歲老太婆走得不疾不徐，還回頭叫她「冰冰姐」，讓白冰冰誓言一定不能輸，堅持走完全程，「沒走完會遺憾，挑戰自己體能」。因疫情影響，白冰冰預定的3趟旅遊全泡湯，包括冰島，武漢及乘郵輪到多瑙河，她也藉此到台灣各地走走，笑說自己是「七逃人」。

「玖壹壹」與花蓮淵源頗深，已在當地開唱5次，笑說過去頻頻在花蓮演唱會凸槌。有次春風在台上唱錯詞，糗被健志當著粉絲面前糾正；而有畏光的健志，戴墨鏡開唱不慎跌倒，其他2位團竟渾然不知。「玖壹壹」下月15日將在澎湖飯店開唱，隔天是健志27歲生日，為他的圓夢演唱會。

(中時 )