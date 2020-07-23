台北市林森錢櫃大火釀成6人死亡，也燒出市府貪官疑雲，不料涉嫌收賄的都發局承辦員曾華崇日前才剛交保，今（23日）稍早竟被發現陳屍在南湖大橋下。據悉，曾華崇22日還有正常上班，但晚上突然失聯，他的家人今日上午才到建管處請求協助，下午就傳出死訊，讓同仁相當錯愕，甚至有人嚇到驚叫出聲。

據了解，曾華崇22日還正常到班，也沒有提出離職請求，不料他當晚突然失聯，連家人也聯絡不上；見丈夫徹夜未歸，曾妻今日一早還前往建管處請求協助，誰知數小時過後竟突傳死訊。噩耗傳出第一時間，建管處同仁也錯愕不已，不敢相信昨天才在辦公室見面的同事已身亡，甚至有人嚇到尖叫出聲。

曾華崇被發現陳屍在南湖大橋下。（圖／報系資料庫）

北市環保局人員今日下午在南湖大橋附近河面進行巡察，意外發現1具男性浮屍，嚇得趕緊報警處理；警消獲報趕抵到場，先將死者打撈上岸，並根據遺體身上的證件清查身分，赫見他就是涉及錢櫃大火收賄案的市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇。

林森錢櫃大火後，北市府針對市內KTV進行全面安檢，曾華崇涉嫌利用職務之便，在檢查星聚點KTV復興店5台送菜貨梯、家樂福桂林店電梯、承辦「昇降設備委外抽驗」等業務時，向各業者收賄共數十萬元，讓不合格的星聚點復興店合法取得電梯使用許可，且他在整個過程中只負責核章，其他業務皆由助理代行，被形容是「太上皇」。

林森錢櫃火警燒出案外案。（圖／鄭清元攝）

北檢調查後，15日指揮調查局北市調查處兵分27路搜索，約談39名被告、證人到案，並於16日上午聲押曾華崇，但法院當晚裁定60萬元交保。沒想到，7天後卻傳出曾華崇輕生消息，詳細經過仍有待警方調查。對此，北市府回應，曾員因近期遭調查、媒體關注報導，承受極大壓力，今日傳出不幸，市府深感遺憾，將協助家屬處理相關善後事宜。

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(中時新聞網)