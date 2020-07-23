龜山區新嶺里發展協會劉姓理事長在桃園市議員林正峰連任後，到桃檢按鈴控告林的競選團隊以2000元向他買票，隔天還加送10箱礦泉水給他，桃檢採信林的說法，認定2000元是壽山巖觀音寺給里長候選人的慶弔費，予以不起訴處分。
林正峰2018年11月順利連任，劉姓理事長隔月就拿著家裡監視器畫面到桃檢，控訴林的競選團隊林姓幹部，在2018年11月15日親自交付1包2千元的紅包，拜託他跟他老婆把票投給林正峰，隔天還加送10箱礦泉水給他，向里民宣傳拉票。
林姓幹部否認賄選，強調自己身兼壽山巖觀音寺董事長，廟方只要收到里長候選人競選總部成立的邀請函，就會發2000元的紅包，過去都是發花籃，但佔位又不時用，才改發紅包，至於礦泉水則是觀音寺的大悲水，讓劉辦活動時使用，平時也會供給一般里民領用。
桃檢調查，觀音寺祭典轄區的里民若有婚喪喜慶活動函，廟方都會贊助禮金或花籃，金額都約2000元，除劉外，另有5位里長候選人也有收到、也證稱未被要求要投給林，且紅包上都署名觀音寺董事長暨全體董監事敬贈，還有記帳憑證，認定是廟方經常性支出的慶弔費，而250毫升的礦泉水1瓶市價不到10元，難影響選民投票決定，對林姓幹部不起訴處分。
(中時 )
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