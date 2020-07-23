龜山區新嶺里發展協會劉姓理事長持監視器畫面控告市議員林正峰競選團隊幹部涉嫌給10箱礦泉水賄選。(蔡依珍攝)

龜山區新嶺里發展協會劉姓理事長在桃園市議員林正峰連任後，到桃檢按鈴控告林的競選團隊以2000元向他買票，隔天還加送10箱礦泉水給他，桃檢採信林的說法，認定2000元是壽山巖觀音寺給里長候選人的慶弔費，予以不起訴處分。

林正峰2018年11月順利連任，劉姓理事長隔月就拿著家裡監視器畫面到桃檢，控訴林的競選團隊林姓幹部，在2018年11月15日親自交付1包2千元的紅包，拜託他跟他老婆把票投給林正峰，隔天還加送10箱礦泉水給他，向里民宣傳拉票。

林姓幹部否認賄選，強調自己身兼壽山巖觀音寺董事長，廟方只要收到里長候選人競選總部成立的邀請函，就會發2000元的紅包，過去都是發花籃，但佔位又不時用，才改發紅包，至於礦泉水則是觀音寺的大悲水，讓劉辦活動時使用，平時也會供給一般里民領用。

桃檢調查，觀音寺祭典轄區的里民若有婚喪喜慶活動函，廟方都會贊助禮金或花籃，金額都約2000元，除劉外，另有5位里長候選人也有收到、也證稱未被要求要投給林，且紅包上都署名觀音寺董事長暨全體董監事敬贈，還有記帳憑證，認定是廟方經常性支出的慶弔費，而250毫升的礦泉水1瓶市價不到10元，難影響選民投票決定，對林姓幹部不起訴處分。

(中時 )