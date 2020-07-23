台中捷運公司員工傳出不倫戀！1名已婚男代理課長與未婚女下屬發生婚外情，因女方愛上別人，雙方在7月初談判分手時起爭執，而大打出手，雙方互告傷害。中捷公司今天表示，經主管各與兩人懇談後，保護傷勢較嚴重的女方，並將男方調離主管職，雙方目前在不同單位及樓層上班，等司法判決後再依規定處置。

台中捷運預計在今年底通車，傳出行政單位1名已婚的男代理課長與未婚女下屬發生不倫戀，因女方又愛上別人，兩人在外談判分手時發生爭執，因大打出手雙雙掛彩，傷勢較嚴重的女方，先向警方報案控告傷害；男方隨後也控告女方。

台中捷運公司表示，得知此事後就由主管分別與兩人懇談，對傷勢比較嚴重的女方做好保護措施，並將男方調離主管職作為懲處，目前雙方在不同部門及樓層上班，以避免兩人再接觸。

台中捷運公司指出，兩人都隸屬行政部門人員，傳出不倫戀多少傷及公司形象，但並不影響相關運作，公司並非司法單位無法釐清員工間感情糾結的對錯問題，目前雙方已互控傷害，等司法判決結果出爐，再依公司相關規定處理。

(中時 )