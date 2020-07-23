苗栗縣長徐耀昌23日接見表揚杏壇芬芳獎得主。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌23日接見表揚2020總統教育獎得主。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌23日接見表揚2020總統教育獎得主。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌23日接見表揚2020總統教育獎得主。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌23日接見表揚2020總統教育獎得主。（何冠嫻攝）

今年苗栗縣拿下4座總統教育獎和1座杏壇芬芳獎，苗栗縣長徐耀昌23日接見表揚，讚許5師生為學習與教育表率，為苗栗之光。

公館國中教務主任劉傳鐘榮獲本年度杏壇芬芳獎的殊榮，他投身教育志業數十載，憑藉豐富的行政資歷和教學創意，引導教師教學創新精進，並犧牲休息時間指導學生參加科展、打理實驗大小事務，還自掏腰包請學生吃飯，獲全校師生與家長的認同與敬愛。

23日徐耀昌頒獎表揚劉傳鐘以及獲得2020總統教育獎的僑育國小陳姿瑩、竹南國小姚宥米、竹南國中劉庭瑋，及攻讀特教博士的苗栗國中老師李文煥。

現年45歲返鄉服務的苗栗子弟李文煥，在國立台南大學就讀特殊教育博士班，是今年最年長的得獎人，他15歲失明療養8年後，接受職業重建，習得點字、按摩、日文及盲用電腦，求學過程突破障礙刻苦學習，並奠定朝向特殊教育發展的志向。

李文煥首份特教工作到苗栗特教學校擔任代理教師，並錄取巡迴教師到苗栗國中服務，他推廣視障者使用盲用電腦足跡遍全台，並創立苗栗視障協會，兼任多個視障社團的顧問及幹部，帶領視障團體獨立自主謀生，投入特教服務16年甘之如貽。

僑育國小陳姿瑩則是師長眼中的「小太陽」，年幼遭逢家庭變故而與外祖父母同住，幫忙種菜除草、假日賣菜賺取家用，照顧強褓中的表妹、挑起煮飯、洗衣等家務責任，並且努力向上，精通課業、體育、音樂、美術及書法，她以開朗樂觀、溫暖與正向的態度面對人生的種種挑戰，感動師長同學，期許未來成為照耀人群的小太陽。

竹南國小姚宥米同學為腦性麻痺學童，她總是炯炯有神認真上課努力抄寫筆記，將痛苦轉化成樂觀，平日與人互動都帶給大家歡笑與正能量，懷抱橫渡日月潭的夢想，期待有朝一日用助跑三輪車跑入國際性舞台，期許自己只要努力也可以做到。

竹南國中劉庭瑋同學自國小在校表現極佳，但在國小六年級時被醫生診斷出「惡性骨肉瘤」，歷經手術及多次化療康復，他拄著拐杖展現熱切積極的求知態度，不因行動障礙而受影響，甚至熱心幫助同學，釋出善意帶給大家溫暖則是他的待人原則，希望未來能成為老師，成為澆灌知識種子的水，為更多人服務。

(中時 )