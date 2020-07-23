「金曲歌后」紀曉君上月遭大姊紀莎莎（紀曉雯）掀家醜，在臉書發千字文控她不照顧罹癌父親生活起居，還滿身酒味奔母喪，直嗆她虛偽，姐妹吵翻登上新聞版面，未料才過一個月，紀曉君就透露父親已離世。

紀曉君23日在臉書發文寫下：「爸爸走了！爸爸我一直很愛你 早就不恨你了啦！好好跟媽媽牽牽手去天主那裡玩蛤！」證實父親離世，隨後她再向大姐喊話：「姐姐辛苦了，這些日子接送姐姐陪姐姐在醫院，真的覺得姐姐的辛苦偉大，照顧爸爸多麼的辛苦，要耐力要多麼的刻苦耐勞，姐姐辛苦妳了，我光陪著妳開開車就累的不行了，姐姐妳太強了，我愛妳，謝謝妳。」

事實上，紀莎莎上月爆料紀曉君不照顧癌父後，紀曉君的助理先回應紀曉君對家人的照顧一向都是很大方的，而紀莎莎冷靜過後，也於隔天刪掉貼文，稱「我的發文已經傷害家人」，並強調「我妹沒那麼差勁」，姐妹倆講開一切，總算在爸爸病榻前和好如初。

(中時新聞網)