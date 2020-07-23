頭份市尚順商圈東民路與東民三街被評選為「最危險路段」熱點標示車禍熱區，經苗栗縣政府調查，該區並非危險路段，而是間隔1個路口旁的東民六街路口才是最危險路口，亟需增設紅綠燈。

「台灣虎口地圖」網站彙整出19縣市「最危險路段」熱點標示車禍熱區，苗栗縣頭份市東民路與東民三街路口遭點名。縣府工務處調查發現，東民路與東民三街十字路口處已設有交通號誌，並實施號誌常態管制措施，由於近3年發生10件以上交通事故路段才會被認定為易肇事路口，因此經苗栗縣警察局調閱交通事故資料，2017到2019年間死傷車禍共發生5起，縣府澄清東民路與東民三街路口非縣內易肇事路段。

經詳細調查頭份尚順商圈交通狀況，東民路與東民六街路口在2017到2019年間，共發生18起車禍死傷事故，工務處邀集地方議員、市民代表、公所、警察、里辦公處等單位會勘，決議於路口增設交通號誌。23日東民路與東民六街路口交通號誌增設工程進場施作，預計8月中旬設置完成，確保周邊路口整體交通秩序，提升用路品質。

工務處長古明弘表示，尚順商圈擴及東民路與東民一街至六街路口，人潮車流較為密集，用路人應確實留意交通號誌並減速慢行，切勿搶快闖越，共同維持行車安全。

(中時 )