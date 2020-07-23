從李眉蓁到林楚茵 陳玉珍轟綠營用「雙標」致人於死

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被批論文抄襲，今（23）日她召開記者會道歉，聲淚俱下的表示要「放棄」中山大學碩士學位，針對此事，同黨立法委員陳玉珍接受《中時新聞網》獨家專訪，重砲抨擊綠營用這種手段企圖影響選情，根本就是「致人於死、強力輾壓」的行為。身經百戰的她也不忘以過來人身份安慰李眉蓁，「他們攻擊妳，表示你是個咖！經過這次烈火後，才能成鳳凰。」

陳玉珍認為，綠營都刻意用放大鏡去檢視很多事情，但對這次李眉蓁的論文抄襲事件，她也有不同看法，「年輕時做錯事情，現在勇於承認，是可以接受的，而現階段大家應該把這次高雄市長的選舉聚焦在市政的發展、高雄的願景，這樣對高雄市才是比較好的」！同時陳玉珍也勉勵所有從政的人，要進入戰場裡就要練就金剛不壞之身，要有萬箭穿心的準備，因為在政治場域裡，「人家會批評你批判你表示你還是個咖，譽之所至，謗必隨之」，這個是不可避免的。

話鋒一轉，談到民進黨立委林楚茵使用「愛奇藝」追劇被網友抓包一事，陳玉珍也發表看法，她認為：「民進黨唯一標準就是『雙重標準』！他們口口聲聲愛台灣，然後好像很仇中，但是事實上他們很多東西，無論是使用的還是追隨的，一樣都是使用中國大陸的！」不能認同綠營「雙標」態度，陳玉珍話說得更重，認為如果今天同樣的事情發生在國民黨立委身上，民進黨一定會窮追猛打，不知道會把他們抹紅到什麼地步！

(中時新聞網)