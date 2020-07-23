據住展雜誌統計，北台灣各縣市今年Q2新建案房價漲多跌少，北北桃三都房價漲至2018年反彈以來新高，且漲幅略微放大。另新竹Q2房價雖然持平，但房價水位仍處於波段高點。北台灣Q2僅基隆、宜蘭地區房價微跌。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年上半年雖然空方迎來「瘟疫」、「失業率創高」與「全球經濟衰退」等多尊大神，但央行急降息和貨幣寬鬆政策激出資金行情，資金瘋狗浪一舉淹沒空頭。縱使不少購屋族此時無法接受房價上漲，但在資金行情威力之下，「天要下雨，娘要嫁人；房價要漲，由不得人」。

台北市Q2新建案成交均價來到87萬／坪，較Q1上漲1.9萬／坪、季漲幅約2％。北市房價完全未受疫情拖累，不僅單季漲幅明顯擴大，且連續兩季走揚，更創下2018年反彈以來新高點，表現意外強勁。新北市Q2新建案成交均價為39.3萬／坪，比Q1微漲0.1萬／坪、季漲幅近0.3％，與北市一樣創下2018年反彈以來新高價位。若與去年同期相比，上漲0.7萬／坪，年漲幅約1.8％。

何世昌分析，北市房價漲幅擴大主要受惠於投資、置產買盤帶動，而新北市漲幅稍弱，主要是新北市各區域房市強弱有別，在買氣較熱絡的新興重劃區如新店央北、板橋江翠北側等地，價格水漲船高，但買氣相較弱勢的區域房價則暫時停滯，拖累房價上漲幅度。

北台灣各縣市新成屋、預售屋成交行情統計

桃園市Q2房價漲至23.1萬／坪，較Q1上漲0.3萬／坪、季漲幅約1.3％，亦創下反彈以來最高水位。若與去年同期相比，則上漲0.4萬／坪，年漲幅近1.8％。新竹Q2房價雖仍為22.9萬／坪，與Q1持平，但東區房價卻強勁上揚，已站上30萬／坪大關。去年同期間，東區新建案成交價約在24～26萬／坪左右，但今年以來，因電子科技業產業欣欣向榮，竹科客購屋信心走強，且在自住與投資需求雙重湧現下，供給面卻出現短缺，導致房價快速跳漲，建案紛紛調漲售價至28萬／坪～32萬／坪左右。

基隆與宜蘭是唯二房價下滑的縣市，基隆季跌約1.4％，宜蘭季跌約0.5％。從趨勢來看，基隆房價處於高點修正階段，而宜蘭跌勢似乎已近尾聲，下跌曲線越來越平緩。

何世昌進一步指出，今年房市就是「投資盤」，是由投資、置產需求帶頭點火上攻的盤勢；而投資需求湧現的關鍵，正是來自於極低利、貨幣寬鬆所催生出旳資金行情。投資置產族如前鋒軍隊，因資金氾濫、糧草充足而兵強馬壯，持續攻城掠地。但緊跟其後的主力軍（剛性需求族群），卻因經濟與就業市場疲弱而緩緩前行，跟不上前鋒的步伐。

由於投資、置產族群追價能力強，且下手速度快，是今年上半年房市量、價俱揚的關鍵因素。展望下半年，資金行情應該會再延續下去，狀況與2009年下半年至2014年的資金行情頗為類似，直到出現更大利空或政府出手抑制為止。不過何世昌認為，因現在多了「房地合一稅」的箝制，預料房價雖持續走升，但漲幅不會像上一波資金行那麼瘋狂。

(中時新聞網)