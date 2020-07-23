針對「街口託付寶」爭議，金管會副主委邱淑貞23日強調該服務已踩紅線，包括：保證收益、墊款能力。所以保管銀行不會收款，22日託付寶也已暫停服務。

邱淑貞指出，金管會歡迎金融科技創新，但金融業者任何創新、合作都要「負責任」，也不可有保障收益誤導投資人降低風險意識，「金融機構的法遵是從頭到尾看好，而不是設計一個服務出來，不知可不可行、要請主管機關幫改，金融機構法遵不是這樣做。」

邱淑貞指出，金融商品交易複雜且多層次，不能以任何切割方式，讓投資人不清楚或投資人保護有斷點，金管會會從整體觀察交易流程，檢視有無揭露清楚及符合法規保障投資人權益之目的。金管會對科技創新表示歡迎，但金融監理希望金融業者或與金融科技業者合作，要做到負責任創新。

邱淑貞強調三點：一、不能保證收益誤導投資人；二、金融機構對合作的對象要作盡職調查及瞭解；三、金融監理為保護投資人是從總體流程、經濟實質作監理。

邱淑貞指出，投資人與金管會都有一樣的疑問，包括：投資人是否知悉贖回款項係由街口金科墊款（即投資人向街口金科的借貸款項）、街口金科是否有足夠資金能因應大量贖回，以及當基金淨值低於新臺幣6元時，其得公告並通知使用者終止託付寶服務等；投資人的交易資料會在街口金科，街口金科如何做到投資人資料的保護。該金融商品的提供者，有責任亦有義務向主管機關及投資人充分說明。

邱淑貞表示，金融機構對合作對象要做盡職調查與了解，在監理沙盒內實驗規模限制3億元、有風控。但街口有100萬客戶、每人投資2萬，就是200億元，這麼大規模，若街口無法做流動性提供的話，這個機制就會做不到，如何讓投資人確保他拿到錢？其調度資金能力、資金來源如何？萬一投資人二天內拿不到錢，對投資人也是一個傷害。

至於已開始投資的5千人、1.5億元，證期局副局長蔡麗玲表示，用電支商品買商品交易成功後才會有扣款問題，現在透過託付寶申購基金，保管銀行拒收申購款，就表示交易不成功，資金就會退還給客戶。由於保管銀行本身有監督基金運作的義務，保行會自己評估其適法性所以不會收受該帳戶資金。

蔡麗玲指出，在代墊款部份，現在在監理沙盒中群益證、群益投信交割帳戶就已在做這樣的實驗，就是有擔保放款概念，若街口託付寶想做代墊款實驗，不涉保證收益，也歡迎進沙盒實驗。

街口託付寶到底違反哪條法？蔡麗玲指出，依據投信事業管理規則19及22條，投信不得使人誤信能保證本金的安全或保證獲利，也不能約定或提供特定利益、對價或負擔損失，來促銷受益憑證，所謂「保證獲利」就不是投資，而且不管直接、間接保證都不行。

(工商 )