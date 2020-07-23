台北地檢署檢察官林達長年推動毒品緩起訴戒癮治療的改良，促成司法、醫療、民間單位合作，獲衛生福利部三等衛生福利專業獎章，23日舉行頒獎暨表揚模範公務人員典禮，由高檢署檢察長邢泰釗、北檢檢察長周章欽陪出席接受表揚。

衛生福利專業獎章是表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有貢獻人士，林達與台北市立聯合醫院松德院區合作運用衛生福利部「非鴉計畫」，首創鼓勵個案完成課程獲取補助的獎賞機制，提高個案參與意願。並積極推動國內司法、精神衛生與醫療處遇整合，致力提倡司法應尊重及納入精神醫學專業。

此外，林達創新推動酒駕緩起訴戒酒治療，促成法務部「開發建置預防酒駕再犯之行動科技支援系統」科學研究計畫，及推動北檢與松德醫院合作「酒駕案件醫療介入計畫」，締結司法與醫療機構友好連結及新型處遇方式。

林達長年深耕衛生福利及司法領域，發揮專業素養與服務精神，並與民間攜手合作，共同為全民營造安心健康的生活環境，因而獲獎表揚。

(中時 )