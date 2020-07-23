由於疫情期間國內旅遊大爆發，離島澎湖成為最夯的旅遊勝地，據航空警察局統計，暑假以來已陸續查獲3名企圖攜帶毒品，前往澎湖的嫌犯，並持續追查上游來源中。

航警局刑警大隊長唐嘉仁23日表示，暑假期間國旅遊客爆量，國內線機場通關人數大增，其中澎湖馬公機場每日運量上看1萬5千人，儼然成為全台運量最大的機場，不過有人心存僥倖，認為國內線機場安檢較為鬆散，而企圖攜帶毒品去澎湖開趴助興，最後還是遭安檢人員當場查獲，結果開趴不成，就先去吃牢飯。

唐嘉仁也說，因應國旅人潮激增，航警局已加強國內機場的勤務部署，以及緝毒安檢能量。此外，雖然今年受新冠肺炎影響，國際線航班驟減，但是航警局依舊與海關等單位持續合作，執行邊境緝毒及溯源工作，光是今年1至6月就查獲72件毒品案、逮捕嫌犯96人、查扣各類毒品超過305公斤、手槍1把，以及犯罪所得新台幣300餘萬元，查獲毒品數量超過去年全年總量，成果豐碩。

航警局長黃嘉祿呼籲，毒品走私集團經常以「出國玩還能賺錢」的幌子，吸收涉世未深，或是急需用錢的青少年及弱勢族群協助運毒，民眾千萬不要因小失大，淪為販毒集團的運毒工具。

(中時 )