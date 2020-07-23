國民黨台南市議員20日出示疑似偽券的200元面額3倍券。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

行政院推動振興三倍券上路，引發真偽疑慮，台南市議員日前首度爆料有民眾收到假3倍券，宣稱仿冒券流入市面，遭行政院長蘇貞昌斥為假消息，台南地檢署23日強調尚未接獲任何民眾持偽券提告，因訊息造成社會不安，已率先全台展開分案調查。

國民黨台南市議員王家貞、蔡淑惠、盧崑福、許至椿、李中岑20日舉辦記者會，大罵「無良政府發無良券，善良百姓受窩囊氣」痛批政府推行3倍券造成亂象不斷。

李中岑對外宣稱有民眾已收到沒有浮水印的200元面額3倍券，委託朋友到銀行兌換時，遭銀行認為是偽券而拒收。王家貞表示，有民眾拿到一張500元面額3倍券，發現左下角500元字樣不明顯，持券到台中的台銀大里分行詢問，遭行員沒收，事後又以該券有瑕疵為由，發還另一張新券。

兩議員爆料成為台灣首宗假3倍券案例，遭蘇貞昌斥民代造謠，認為3倍券等同有價證券，銀行收到假鈔一定會報警，警政署卻未接獲相關報案，認定這場爆料為假消息。

李、王兩議員認為，假三倍券在網路傳的沸沸揚揚，黨團善意提醒民進黨中央，既然民間網路傳言一堆，所謂無風不起浪，請檢調針對大眾疑慮深入追查。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，南檢尚未接獲任何人持偽3倍券提告，因假3倍券已引起社會不安，檢方23日決定主動分案調查，調查是否有假3倍券流入坊間，或僅是造成民眾恐慌的假消息，成為全台率先偵辦假3倍券案件的地檢署。

南檢呼籲，民眾若收到假3倍券，可直接向警政機關或地檢署提告，現階段民眾可安心用券。

(中時 )