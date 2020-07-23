大學碩士在職專班成為一些政治人物洗學歷管道，教育部統計，108學年碩士在職專班人數共5萬2533人，是大學非常重要的生源。教團則說，許多大學透過在職專班以「放水賣學位」方式換取社會人脈與政經資源，這種高教沉淪現象應該改革。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在中山大學就讀碩士在職專班的論文涉嫌抄襲，教育部表示，近5年有17人因論文涉及抄襲被撤銷學位，至於碩士在職專班，則是在職人士重要的進修管道。

教育部統計，108學年碩士在職專班人數共5萬2533人，其中在公校有3萬3891人、私校有1萬88642人。另每年有1萬多人從碩士在職專班畢業，以107學年為例，就有1萬5602人。現在要取得碩士學位，不一定要發表論文，也可以技術報告、專業實務報告、展演或成就證明取代。

全國私校工會理事長尤榮輝說，民意代表、官員和企業主管，透過碩士在職專班取得學歷，對於仕途或升遷大有助益，許多大學也樂於配合市場需求，降低學術要求，讓有政經實力的在職人士輕鬆取得學位。說穿了，「碩士在職專班」就是一間生意，讓各方互蒙其利。

尤榮輝表示，在這門生意裡，有身分地位的人可以輕鬆取得學位，而指導教授可以桃李滿天下，在「人脈就是錢脈」下取得更多政經資源，而大學擁有越多政界和商界重量級校友，有助校運昌隆。

尤榮輝指出，有身分地位的人平時工作繁忙，哪有時間好好上課與寫論文？於是就衍生出代寫論文產業，或者有人就直接抄襲他人論文，種種亂象，若學校未嚴格把關或者故意放水，就算國立大學也會淪為販賣文憑的學店。

高教工會組織部主任林柏儀說，現在國內大學要自籌財源，而碩士在職專班的學費比較貴，漲學費也不用報教育部核准，因此就猛開這樣的班來擴大收入。他認為，大學對於授予碩士學位的標準要一致，即使是對在職專班學生也不能放水。

(中時 )