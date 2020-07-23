南崁兒童藝術村與公視、國家電影中心合作，挑選出4部適合孩童觀賞的電影作品，將於26日起至8月16日播映，共有4個場次。從觀影中帶領孩子思考、體悟，從家庭議題到生態保育，建立孩子們對社會的基礎概念。

南崁文化協會致力於老屋及老樹的保存，經過長達7年的陳抗終於將南崁近千坪的綠地保留，建立了「南崁兒童藝術村」。爾後南崁文化協會積極推動藝文活動，特別是針對孩童的文化教育。今年3月南崁文化協會向文化局申請了經費，並和公視合作，挑選適合南崁地方文化的兒童電影，即將在暑假期間播映，帶給孩子們不凡的暑假。

南崁文化協會理事長高瑞麟坦言，選片過程中因公播權問題陷入困境，原本4部影片都是與公視接洽，但其中一部遲遲無法解決版權歸屬問題，於是改由和國家電影中心合作。終於順利度過難關，讓暑假期間的孩子們多了一項靜態活動，高瑞麟說：「透過電影向藝術紮根」。

長壽里鄰長李織芳提到，這次活動特地邀請「南崁媳婦」楊千霈擔任代言人，楊千霈一直期待能為南崁付出貢獻，南崁兒童影展也與楊千霈的藝人身份符合。李織芳談到，這次播映的4部電影分別是「熊星人與地球人」、「台灣特有種」、「數電影的人」及「年尾巴」，從社會議題一路到自然生態保育，孩童們可以透過電影學習課外知識，對於電影文化也能有初步概念。

(中時 )