清大桃園附設醫院、亞東紀念醫院20日雙雙通過桃園市政府醫事審議委員會設立案，也通過國軍桃園總醫院病床擴充案，若通過中央審查就定案，桃園預計可增加1654床位，大幅降低就醫沒有病床的困擾。

桃園市衛生局22日在市政會議進行「桃園市通過清大附設醫院及桃園亞東紀念醫院設立案」專題報告，宣布初步通過2醫院通過桃園市醫事審議委員會審查，未來將送到衛福部再審，若通過就能確定設立醫院。

衛生局說，清大附設醫院預計2026年內建立完畢，將設立於航空城園區內的A16橫山站，特別的是院內還有P3等級國家實驗室及疾病疫苗研發中心。衛生局補充，不同等級的病原體有分各級實驗室，國內一般的國家實驗室大多是P1及P2等級，但這次的P3等級積極提升國內防疫系統。同時也設置了急性一般病床499床、急性精神病床30床及加護病床、安寧病床等特殊病床231床。

亞東紀念醫院將建於內壢車站附近，預計2027年設立完畢。引進智慧醫療裝置，透過AI人工智慧系統執行大數據分析，再透過5G視訊設備配合醫療門診，簡化就醫流程。亞東醫院也將設置急性一般病床482床及特殊病床194床，提高桃園醫療水準。

另外國軍桃園總醫院新建大樓將新增急性一般病床143床及特殊病床75床，以服務腫瘤與重症病患為主。衛生局提到，目前桃園每萬人約34床，而衛福部定義的醫療充足區為每萬人35床。預計7年內2家醫院建設完後，桃園每萬人可達41.7床，屆時民眾搶病床的煩惱就可降低。

(中時 )