公視益智節目《一字千金 鬥字英雄會》日前邀請10位各台當家主播挑戰文字擂台！黃明明分享主播台初體驗，有次播到一半緊張到突然到失聲，最後臨危不亂獨創「魚語」自救妙招，「只好努力將嘴巴一張一合，像水族箱裡的魚」，待播出新聞帶（SOT）空檔，喝水潤喉後才勉強有點聲音。

哈遠儀最難忘的經歷，則是2015年11月7日海峽兩岸最高領導人馬英九與習近平會面（簡稱「馬習會」），在新加坡香格里拉飯店前面媒體大陣仗，蕭子新也代表壹電視新聞台前往採訪這歷史性的一刻！哈遠儀說，當天晚上預定六點五十八分準備在飯店前連線播報晚間新聞，沒想到六點五十分竟突然「風雲變色，下了大雨」，她跟許多台灣主播們一樣，為了堅守崗位都變成落湯雞，幸而工作人員送傘來，最後，她跟蕭子新一樣，一手撐著傘、一手拿著稿播報新聞，永生難忘！該集節目於7月26日週日晚上八點公視主頻播出，8月1日週六下午五點半重播。

(中時 )