生醫國家隊重磅出擊！國家生技研究園區－創服育成中心23日正式啟動「生醫新創加速基地」，聚焦生醫和智慧醫療的全新生態系，創服育成中心執行長沈家寧表示，將繼續擴大與國際資源的合作，引入國內外的企業夥伴，打造成為亞太區最具規模的生醫新創加速基地。

生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，國家生技研究園區是一個匯聚各方優秀生技研發人才的地方，結合中研院的研發力量，而育成生醫新創團隊，需要建構一個強大的生態系來支援這些優秀的計畫與團隊，協助他們解決常會遭遇的資金、財務、人才、產品發展和智慧財產權等需求，這也是創服育成中心2020年啟動「生醫新創加速基地」的主因。

創服育成中心在原有中研院、衛福部、科技部和經濟部的跨部會基礎上，加入跨國大藥廠和加速器、國內外生醫專業創投和天使投資基金，並納入律師及會計師等專業資源，包含：亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services）、阿斯特捷利康（Astra Zeneca）、安進（Amgen）、資誠聯合會計師事務所（PwC）、國際通商法律事務所（Baker & Mckenzie）、台荷加速器、日本iPark和多家重量級創投如台杉投資、中華開發、宏成創業投資（UMC Capital）、橡子園創投（Acorn Campus Taiwan）、漢鼎亞太（H&Q Asia Pacific）、永豐創投、元大創投、Pacific 8 Ventures等。

此次臺灣規模最大的國際級「生醫新創加速基地」，將聚焦生醫和智慧醫療的全新生態系，把國家生技研究園區打造成為亞太區最具規模的生醫新創加速基地。沈家寧，將繼續擴大與國際資源的合作，並引入國內外的企業夥伴，如：跨國藥廠、加速器、會計師事務所、法律事務所、創投、臨床試驗委託研究機構（Contract Research Organization, CRO）等，以行動辦公室的概念駐點於園區，除了協助廠商和生技產業在專業領域的諮詢外，並將更進一步地增加媒合碰撞機會。未來也計畫邀請駐外單位進駐，協助園區與國際間的接軌及推廣。

創服育成中心目前開放與新藥開發和智慧醫療領域相關的公司申請，不侷限於公司規模，審核條件注重研發題目，著重以醫療上尚未能滿足之需求技術和藥品為主。目前已有12家企業進駐，包括：美洛生物科技、昱星生物科技、矽基分子電測科技、新穎生醫、藥華醫藥、浩峰生物科技、免疫功坊、科進製藥科技、國家衛生研究院生技與藥物化學加值創新研發中心、欣耀生醫、醣基生醫，以及國璽幹細胞。近期也已通過6家企業之進駐申請，到年底預估進駐率將接近七成。

(工商 )