近15年來歷經扁政府、馬政府至蔡政府，華航承攬30次總統專機，菸品銷售數字一覽。（圖/監察院提供）

針對國安特勤違法超買免稅菸，監委高涌誠、王美玉、張武修經過1年調查後，今天公布調查報告，確定糾正交通部、外交部、關務署，同時籲請總統府參處、國安局檢討改進。至於為何無進一步彈劾時任府祕書長陳菊，高說，關於總統副總統維安特勤任務，劃歸給國安局統合指揮，秘書長確實管不到」。

去年7月22日，蔡英文總統的「自由民主永續之旅」返抵桃園機場後，即遭調查局當場緝獲國安人員意圖違法夾帶196箱共9797條出關。監委高涌誠、王美玉、張武修去年立案調查，調查報告今天出爐，上午經國防及情報委員會審查後通過，並對交通部、外交部、關務署提出糾正，另依憲法及監察法規定，因總統府及國安局非糾正權行使對象，籲請總統府參處、國安局檢討改進。

監委表示，國安局與總統府侍衛室軍紀渙散，歷年來藉由總統專機特殊勤務之便利超購免稅菸，長期漠視相關法令規定，因循苟且「團購超額免稅菸」特權陋規相沿成習，去年爆發的國安私菸案，利用總統專機返國時魚目混珠，伺機矇混入卸載之專機行李免驗入境。涉犯貪污治罪條例及逃漏稅捐罪嫌遭起訴，使總統出訪外交成果蒙羞，嚴重損害國家形象及國際聲譽，有重大違失。

監委說，由於國安特勤人員身分特殊，機場相關權責單位多所忌憚，以致經歷多年逐漸形成少數不肖分子藉機集體牟利，暴露機場國境管制漏洞和國安系統情資掌控的缺失。

監委指出，本案雖據檢察官調查華航自2016年3月「久安專案」起開始已有預購菸品未隨機裝載，而於返國時於機邊異常交貨已有前例，但依華航「總統專機免稅菸案內部報告」的歷年承攬30次專機任務菸品銷售菸量顯示，遠從2010年1月「久博專案」銷售1683條已有異常，近自2017年10月「南太平洋專案」2242條起，以後的歷次銷售數字明顯急遽攀升，都亟待司法機關繼續訴追查處，以匡正國安特勤紀律。

王美玉批評，這是一個「因循苟且、把特權當福利來使用」的案例，自馬政府任內最後一次「久安專案」出訪開始機邊交貨，導致社會觀感差，前國安局長彭勝竹請辭負責是應該的。她透露，有華航員工利用此次購買非菸品的免稅品，並從華膳的保稅倉庫以公務車拉走。

王美玉指出，總統府其他文職人員違法超買菸品，也應該依法要懲處，此次令人遺憾的是，特勤人員可能推估蔡總統要卸任了，吳宗憲才廣邀朋友，上至將軍、下致工友、司機都來買，報了天量，華航也無上限提供免稅菸，並更改網路預購數量上限，讓外交成果蒙羞。

至於為何無進一步彈劾時任甫秘書長陳菊，高涌誠說明，根據特種勤務條例規定，主管機關為國安局，統合指揮「總統府侍衛室」、海巡署、警政署及各級警察機關、國防部憲兵指揮部、調查局，共同執行特種勤務，因此編制在總統府侍衛室接受國安局指揮，「秘書長確實管不到，因編制不再秘書長轄下」，此次特勤人員串聯違法超買，「總統府內部真的不知道有此福利」。

詢及此次除糾正外並未一併彈劾的原因，高涌誠說，真正要負責的前國安局長彭勝竹已請辭，因此彈劾意義部高，另外前侍衛長與前副侍衛長均遭記過懲處，國安系統該懲處與請辭的都處理完畢，除了特勤人員長期因循苟且，認為走私菸品是福利外，真正最惡質的是華航基於營業績效，因此兩個巴掌對拍，承辦總統專機超買免稅菸，很可惜無法彈劾到華航。

媒體詢問，此時公布調查報告，是否化解即將接任監察院長的陳菊的爭議，高涌誠、王美玉同聲表示，沒有時機點的考量，高接著說，而且院長不能干預委員會調查報告通過與否，其中是因為有陳情人急著退伍，期盼調查報告盡快出爐交由國防部准駁。

(中時 )