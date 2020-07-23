2020.07.23 桃園市 ▲自從小虎進入＊林國小後，校方設計許多校犬課程，如教導孩童製作小虎的玩具。（姜霏攝）

流浪狗小虎數度侵門踏戶進入桃園市菓林國小，校方三番兩次將牠驅趕，不料隔沒多久又再回來校園。菓林國小校長李新寶決定將牠留下，在校園內設置「小虎專區」，設計生命教育及愛護動物相關課程，透過小虎的故事讓孩子們體會生命可貴。

小虎2年前駐足於菓林國小遲遲不肯離去，校內同仁三番兩次將小虎趕出校園，甚至開車載小虎到好幾公里以外的鄉間野放，沒想到隔沒多幾久，小虎又獨自漫步回來校園。李新寶深感無奈，但不忍心將牠再度驅逐。起初李新寶在校園內放置了一個鐵籠，將小虎用鐵鍊拴在校園內，礙於家長擔心小虎會傷害孩童，因此數度向校方抗議。

李新寶決定將校園內的閒置角落設計成「小虎的家」，好好愛護小虎，珍惜這段難能可貴的緣分。因小虎的加入，讓菓林國小開啟了一系列的校犬相關課程，起初教師特地增能研習，帶領孩子們體會愛護動物、尊重生命的精神。菓林國小今年寒暑假首度舉辦「犬心為妳」營隊，除了教導孩子們基本的生命教育，也帶動學生一起編織小虎的玩具，聘請專業的狗狗照護員來做全方位的指導。

菓林國小老師陳暐婷專負責小虎的課程，她談到小虎剛來的時候只有6個月大，正是狗狗的好動期，在孩子們與小虎的互動之間，很難抓到和諧的平衡，但經過了2年，小虎越來越懂得如何與孩童相處。李新寶說：「若小虎靠近就不要動，讓牠習慣氣味」，他提到，剛開始孩子們會畏懼，但經過數次宣導教學，自然也懂得應對進退，建造和樂安全的學習環境。

(中時 )