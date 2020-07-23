美國國務卿蓬佩奧預計在當地時間周四（23日）在加州發表有關美中關係的演講，這次以《共產黨中國與自由世界的未來》的演講將在美國前總統尼克森紀念博物館舉行，這次演講被視為川普政府促請全世界及美國社會重新評估對中國大陸關係的關鍵性活動。

蓬佩奧演講選擇的地點極具諷刺性。美前總統尼克森正是結束美中全面對抗與冷戰關係的最重要人物，尼克森推動了美國與中共於1979年建立全面外交關係，大幅改變當時的冷戰格局。在上世紀90年代美蘇之間的冷戰結束後的30年內，大陸國力快速成長，蓬佩奧及川普政府在紀念前總統尼克森的博物館內，再次把美國與中國大陸的關係推向「新冷戰」狀態，歷史的轉折變化將令許多人感到意外。

《美國之音》報導說，蓬佩奧周三訪問丹麥時表示，「我們正在就中國共產黨如何表現制定出明確的預期要求。當他們沒有做到時，我們將採取行動，保護美國人民，保護我們的安全，我們的國家安全，並保護我們的經濟和就業。」

報導說，美國近日對大陸採取的重大行動是下令關閉大陸駐休士頓總領事館，理由是「保護美國的智慧財產權和美國人的私人資訊」。

美國常務副國務卿比根(Stephen Biegun)星期三（7月22日）在參議院外交關係委員會表示，川普政府採取關閉大陸休斯頓總領事館等果斷措施，是為了對抗中國大陸對美國的挑戰，包括大陸針對美國公司的商業間諜活動和智慧財產權盜竊，以及利用美國的學術自由環境和對留學生的歡迎態度，竊取美國大學的敏感技術和研究。

美司法部長巴爾上周發表演講時指出，美中幾十年來形成了盤根錯節的經貿關係後，美國人需要重新評估與共產中國的關係。為了未來的自由與繁榮，美國私營企業與政府部門必須合作抵抗中共搶佔世界經濟制高點的努力，並抵抗中共的「腐敗和獨裁統治」。他在這次演說中也透露蓬佩奧將就大陸對美國和整個自由世界的威脅發表總結性演講。

報導說，蓬佩奧的演講預計在美國西岸時間下午1點40分(台北時間7月24日AM 04:40)開始，美國國務院會有網上直播(www.state.gov)。

(中時新聞網)