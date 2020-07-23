新冠肺炎肆虐全球，導致國內大型運動會陸續停辦，讓視為史上籌辦難度最高的109年全國中等學校運動會今日圓滿結束，並於屏東縣立演藝廳舉行閉幕典禮，開場由曾擔任過「台灣國際重唱藝術節」與「必霸狂潮 貝斯崛起」雙B國際大賽表演嘉賓的「阿緱囝仔人聲樂團」登台演出，旋即頒發運動團體錦標獎及運動精神獎。本屆全中運18個運動種類中，有44項83人次破大會紀錄，更有5項12人次破全國紀錄。

教育部體育署副署長王水文表示，屏東縣在潘孟安縣長的帶領下，全中運賽事整備周延，尤其因疫情衍生的防護工作，動員了屏東縣各界人士鼎力相助，讓選手能安心比賽，創造佳績。他同時勉勵選手，運動精神的偉大在創造巔峰，更在不屈不撓的接受挑戰，為自己寫紀錄。

這場盛會的尾聲，大會緩緩降下的會旗，由教育部體育署王水文副署長將會旗交接給下屆主辦單位雲林縣政府，永續傳承全中運的卓越與輝煌。

雲林縣政府代表張麗善縣長接下會旗後，同時介紹雲林縣咚咚舞團帶來精彩的「叱吒風雲 林下風範」，象徵110年全中運由雲林縣政府接手上場。最後在一片倒數聲中，王水文副署長與屏東縣潘孟安縣長共同熄滅聖火，象徵著這全中運在璀璨的國境之南平安落幕，為本次大會的精神「屏屏挑戰，只為更好的自己」劃下完美的句點。

王水文特別感謝本次109年全國中等學校運動會執委會全體工作人員、協助各競賽場地的學校、志工們，還有所有提供資源與大會合作的企業及社會團體，讓這次運動會得以圓滿成功。歡迎各縣市隊職員在賽事結束後，繼續走訪國境之南的湖光水色，品嚐美味小吃、糕餅甜點及各族群風味餐。也邀請全國民眾今年底到屏東參加國際風箏節及彩虹自行車道-暢遊百K活動，再度至屏東進行深度旅遊，持續感受屏東永遠多一度的熱情。

(中時 )