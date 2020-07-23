桃園市中福里守望相助隊3度獲得績優治安社區的認證標章，111位隊員守護里民安全，巡守及婦幼保護樣樣到位。疫情期間也擔任發放酒精、紀錄溫度的重要角色。桃園市長鄭文燦23日親至頒獎現場，直說：「保護市民除了警察就是守望相助隊」！

2019年下半年績優治安示範社區共有9個社區接受評比，中福里守望相助隊獲得第1名優異成績，今年已是3度獲獎，中福里守望相助隊分隊長徐明宗表示，2015、2017也都獲得第1名的殊榮，對隊員同仁是一大鼓勵。

今年已是中福里守望相助隊成立的第15年，中福里里長黃文錦直說：「服務態度跟品質不會隨著時間而銳減」，前半年因疫情嚴重，加強了隊員在疫情期間發放酒精、紀錄溫度的工作，保護里民的安全，建造更好的社區品質。

談到服務內容，徐明宗說，夜間巡守的工作是最辛苦也最值得嘉獎，每晚10點至凌晨2點的街道巡邏，若有車禍、火警都能立即通報相關單位處理。他坦言中福里不如市區熱鬧，必須守護居民的安全。徐明宗表示，男隊員負責一般巡守工作，女隊員則是處理婦幼案件，尤其家暴相關的個案更需要守望相助隊的協助，讓被害人有管道能求助。

鄭文燦23日親臨頒獎現場，並一一將獎狀頒發給隊員，大讚中福里守望相助隊多年來的付出。他提到守望相助隊的評選指標有犯罪預防、照顧婦幼、救災協勤及促進團結，治安問題不能僅依賴警察的力量，民間團隊也需充分投入、合作。

(中時 )