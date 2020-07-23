特斯拉執行長馬斯克對媒體透露，該公司的新一代Roadster跑車，最早明年在加州弗里蒙特工廠投產。這款跑車於2017年發佈，最初的計劃是於2020年開始交付。當特斯拉首次發佈這款車時，該公司聲稱，這款跑車的百公里加速只需要1.9秒，單次充電可行駛620英里（約合998公里），且最高時速超過250英里/每小時（約合402公里/每小時）。

此前，特斯拉首席設計師弗朗茨‧馮‧霍兆森（Franz von Holzhausen）表示，這款全電動超跑自問世以來一直處於進化過程中，這些變化將使這款量產版跑車無論從哪方面看都比原型車更好。

此外，馬斯克此前曾表示，新一代Roadster跑車的性能將達到汽油或柴油動力汽車無法企及的水平。去年1月份，他還曾表示，這款跑車可以在路面上飛行。

據悉，這款跑車的起售價為20萬美元，與一輛配置中等的保時捷Taycan Turbo S大致相當。特斯拉將在其弗里蒙特工廠生產 Roadster跑車。目前，該工廠正在生產 Model S 和 Model X。

(中時新聞網)