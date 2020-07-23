台中榮總發展全方位頭頸部達文西手術迄今逾10年，23日在院區舉行10周年紀念活動，現場病友分享術後心得、感謝醫療團隊，場面溫馨；67歲羅先生，有30年菸酒檳榔習慣，於8年前罹患咽癌，接受達文西手術，5年前又罹患扁桃腺癌，接受第2次達文西手術經口機器手臂手術，術後恢復良好持續追蹤。

患者蘇女士說，多年前罹患少見的多發性舌根及頸部異位性甲狀腺，全台四處求醫、雖腫瘤是良性卻因腫瘤位置不易開刀等因素，到處求醫；在台中榮總耳鼻喉頭頸部，經口切除舌根異位性甲狀腺，及經耳後切除頸部異位性甲狀腺。不但手術成功，甚至未在頸部可見處留下任何傷口。

中榮耳鼻喉頭頸部醫師王仲祺說，在10倍放大的立體3D內視鏡輔助下，手術剝離腫瘤較傳統目視或2D內視鏡更為精確。因此在不同的術式下，病人可以得到更好的喉部功能保留，或頸部美觀的療效；在耳鼻喉頭頸部，可分為「經口上呼吸消化道手術」及「美觀性頸部腫瘤切除手術2種。」。

台中榮總頭頸部達文西手術創新無氣切下咽癌、喉癌等，經口機器手臂手術就如同人手一樣，靈活且精準切除、修復和縫合，甚至未在頸部可見處留下任何傷口，保留病人的生理結構及功能，降低術中出血量、住院天數，讓病患及早恢復正常生活與工作。

(中時 )