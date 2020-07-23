曾子余體重狂飆，借助跑步機甩肉！曾子余日前受邀擔任「Takasima高島Sandwich三明治跑步機T-100」體驗大使，他體重狂飆，借助跑步機甩肉，坦言之前上節目背白雲導致腰受傷，暫停運動，加上一天狂嗑4碗滷肉飯，幾個月下來，體重直線狂飆，已沒勇氣再量體重。

他剛入行時體重才62公斤，最重時曾飆到75公斤，前段時間努力運動，體重一度下滑至65公斤，但後來腰傷3個月沒運動，又走上復胖之路。曾子余被好友笑：「身形像不倒翁！因此這段日子，我都在美食與減重中掙扎，對於滷肉飯我只能舉白旗認輸。」

曾子余受邀體驗三明治跑步機，他說「最酷的是倒著走功能，對我易胖的下半身，能幫助找回正確的體型姿勢，到目前為止，感覺很不錯，在跑步機上，可以跑上一個小時沒問題」！而提到未來計畫，曾子余希望由蛋白區前進蛋黃區，想在市中心買間小房，感情則是在對的時間遇到對的人，不強求順其自然，以減重為首要目標！

(中時 )