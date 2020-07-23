受到新冠肺炎疫情影響，今年國際賽大多無法如期舉辦，為了重溫一起夯運動in Taiwan的感動，體育署首次辦理「夯運動大賞」網路人氣票選活動，回顧近2年在台舉辦的精采賽事，由評審選出「台灣國際賽12金選」，民眾即日起至8月5日，到夯運動in Taiwan臉書粉絲專頁，票選出心目中最夯最具特色的3場國際賽事，不僅可參加抽獎，更可鼓勵各賽事主（承）辦單位，共同打造台灣品牌賽事，讓世界看見臺灣的軟實力。

每年在台灣舉辦的國際賽超過百場以上，為突顯台灣品牌賽事的核心價值，體育署邀集品牌業師及賽事訪視委員組成評審團，以「行銷力」、「收視力」、「參與力」及「經濟力」4項指標，從30場潛力賽事評分遴選出前12名金選國際賽，包括具一定參賽等級、民眾關注度及台灣意象，能創造經濟效益，足以代表台灣行銷國際且最有價值的「MVP賽事」、具培育為MVP潛力的「績優賽事」，以及深具培育青少年選手意義或賽事屆數3屆以下且表現最突出的「新星賽事」。

MVP賽事有最具代表台灣行銷國際的世界12強棒球錦標賽、台北馬拉松、台北羽球公開賽及國際自由車環台公路大賽；績優賽事有新北市萬金石馬拉松、威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽、台灣裙襬搖搖LPGA及台北海碩網球公開賽；新星賽事則有辦賽初期表現突出或具培育意義的諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽、台北國際金卡納大獎賽、棲蘭100林道越野賽，以及日月潭萬人泳渡& FINA世界馬拉松游泳系列賽（南投站）。

體育署歡迎全國民眾踴躍參與「夯運動大賞」網路人氣票選活動，民眾只要投票即可參加抽獎，獎品有時下最新最夯的Switch遊戲機、AirPods、SONY藍芽喇叭及機能運動襪等多項好禮，讓我們一起夯運動、瘋賽事（https://www.facebook.com/huntSportsinTaiwan/）。

(中時 )