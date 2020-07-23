台中郵局與台灣郵政協會推出「愛無距『梨』－嚐鮮、挺農、做公益」活動，23日捐贈130箱水梨給台中市府社會局食物銀行。台中郵局局長丘京華表示，水梨產量及品質受氣候影響，果農們用心栽培，透過「i郵購」網路訂購及郵局快遞服務，民眾仍可享用到新鮮美味的水梨。

台中郵政與東勢農會、新社、卓蘭地區果農合作，自7月 22日到9月26日推出「愛無距『梨』－嚐鮮、挺農、做公益」，將水梨從產地直接配送到全台消費者，民眾可透過「i郵購」網路訂購。

台中郵局局長丘京華表示，台中郵局舉辦挺小農、做公益活動已邁入第7年，感謝台灣郵政協會今年率先捐出130箱水梨禮盒做公益。每年水梨產季正值颱風季，產量及品質受氣候影響極大，但果農們用心栽培，民眾今年仍可享用到新鮮美味的水梨。

台中市政府社會局主任秘書廖宗侯表示，市府每月最後一個週六，針對有需求的民眾提供補充性質的食物包，食物包的內容包含米、麵條、罐頭及沖泡飲品等乾貨，感謝台灣郵政協會捐助水梨，讓愛心食物銀行發放的物資裡不僅有乾貨，也有當季代表的新鮮水果，豐富食物包內容。

(中時 )