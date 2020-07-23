2020年全國中等學校運動會23日在屏東演藝廳舉行閉幕典禮，台南小將今年表現優異，勇奪24面金牌、31面銀牌及43面銅牌，總計98面獎牌，締造台南縣市合併以來最多面獎牌數的佳績。

今年台南市游泳項目成績亮眼，新興國中郭芮安連續打破國女組400公尺、800公尺自由式大會紀錄，進帳2金，22日在國女組1500公尺自由式計時決賽中，游出17分18秒75的成績，再度破大會紀錄（原紀錄17分36秒57），一口氣將大會紀錄提升了近18秒，成為最亮眼選手。

另外，永康國中王昱翔也橫掃國男組3項蝶式金牌，並將好成績歸功於曾彥博及王詩禎2位專任教練，透過有別傳統的訓練方式，增加訓練課表多樣化，並強調選手保持熱愛游泳的重要性，造就今年驚豔的好成績。

除游泳項目表現亮眼，軟式網球拿下5金，跆拳道以4面金牌平上屆紀錄，舉重、輪溜冰各得2金；田徑、柔道及韻律體操也各得1金，成績斐然。

台南市政府教育局表示，今年總獎牌數創縣市合併以來最多的一年，為鼓勵選手優異表現，台南市長黃偉哲特別指示副祕書長王揚智、教育局副局長吳國珉等人至金牌選手家中張貼紅榜，盼選手在賽後返家時，感受到為南市爭光的榮耀和喜悅。

(中時 )