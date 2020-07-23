夏天虎頭蜂出沒螫人，雲林縣北港鎮捕蜂達人蘇立吉已拆除超過50個蜂窩。（張朝欣攝）

每年7至9月虎頭蜂活動頻繁，雲林縣北港鎮最近傳出數起虎頭蜂螫人事件，捕蜂達人蘇立吉入夏後已義務幫忙摘除超過50個虎頭蜂窩，建議民眾修剪樹木或採果要留意是否有蜂窩，否則很容易引來虎頭蜂的攻擊。

北港鎮1名民眾日前發現住家旁樹上有個壘球大的虎頭蜂窩，認為蜂窩不大沒有危險性，便拿竹竿想把蜂窩捅下來，沒想到數隻黃腰虎頭蜂馬上衝下來攻擊他，被螫到臉部送醫急救；另有1名清潔工在公園整理環境，因太靠近虎頭蜂窩被螫到身體。

捕蜂經驗超過20年的蘇立吉表示，今年入夏以來虎頭蜂螫人意外頻傳，主要是民眾修剪花草樹木時，太過靠近蜂窩或不慎碰觸蜂窩，有人則是在採龍眼時，沒有注意到龍眼串後方有顏色與龍眼相近的虎頭蜂窩，發現時已來不及逃跑而慘遭蜂螫。

蘇立吉說平地以黃腰虎頭蜂為主，蜂窩大多出現在樹木上，也有一些虎頭蜂會在民宅的陽台、屋簷、燈具、冷氣機築窩，建議民眾發現時不要自己動手移除，因為虎頭蜂攻擊性很強、飛行速度又快，大部分人都躲不過虎頭蜂的攻擊。

民眾到山區更要小心虎頭蜂，因為山區虎頭蜂主要為台灣大虎頭蜂、黑腹虎頭蜂、黃腳虎頭蜂，地域性與攻擊性比平地虎頭蜂更強，若發現1、2隻虎頭蜂在身邊圍繞，最好改道而行，否則前方很可能就有蜂窩，極易受到攻擊。

蘇立吉以自己的親身經驗，建議民眾若遭虎頭蜂攻擊，最好停止移動、雙手不要揮舞，因為虎頭蜂會攻擊活動者，等到虎頭蜂散去再迅速離開。

(中時 )