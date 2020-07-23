街口託付寶爭議擴大，在金管會要求保管銀行不得接受申購款後，街口發出回應表示，為尊重主管機關，22日起已關閉申購（存入）功能，並為了保障消費者權益，保留贖回（提出）之功能，也釋出善意，包括訂定託付寶餘額設定，病表示與主管機關溝通多次，主管機關也已了解託付寶架構，期望能盡快解決疑慮。

街口表示，託付寶無保證收益，再次鄭重聲明投資人透過託付寶服務申購基金並無保證收益，街口集團也將立即調整相關APP畫面，在此也呼籲投資人應注意風險。

保護消費者個資方面，街口APP所擁有的消費者個資本就以最高的銀行規格保護，絕不會外洩。

託付寶已有完善的退場機制，必定保障消費者權益。街口說，託付寶服務已有完善的退場機制，包含若「街口多重資產基金」短時間內快速下跌的退場機制，現也已新增同日大量贖回的消費者保障機制，街口集團一直以來都以保障消費者權益作為最高原則。

街口表示，若主管機關對於法規還是無法判定，認為尚有灰色地帶，街口集團願意配合有條件式的運行託付寶服務，例如將每人的託付寶餘額設定上限為30萬，或其他條件以解除顧慮。

街口強調，託付寶服務受到廣大民眾的支持，短期內已充分展現此創新金融科技模式的成功，達到普惠金融的效益，再次期盼主管機關能盡速解除疑慮，讓好的產品能順利運行，在此也感謝眾多消費者持續對街口的支持。

(中時 )