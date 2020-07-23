5年前造成多人死傷的八仙樂園塵爆案件，400多名死傷者提出求償99億的集體訴訟，目前仍在審理中，但也陸續有傷者以個人名義提告，士林地院23日宣判，主辦派對的「玩色創意」及「瑞博國際」，應連帶賠償羅姓傷者849萬元，羅也是第3名個人求償獲賠的傷者。

2015年6月27日，玩色、瑞博公司於在新北市八仙樂園舉辦「彩色派對」，粉末因高溫發生粉塵爆炸，造成15死484傷不幸慘劇。負責人呂忠吉事後被依業務過失致死罪，判處5年徒刑定讞，去年1月2日已入獄服刑，超過400多名死者家屬及傷患，則委託消基會提起團體訴訟，向玩色、瑞博、呂忠吉及八仙樂園求償99億餘元，全案仍在士院審理中。

多名傷者另提起個人求償，士林地院審理後，2020年5月林姓傷者判賠717萬、7月1日薛姓傷者判賠332萬。

第3名羅姓傷者，就醫療、勞動力減損、精神慰撫、違約金等，向主辦單位及八仙求償1484萬，合議庭審酌，認為兩家公司舉辦派對，有負責防止塵爆發生的義務，卻未做好場控，需賠償羅姓傷者849萬，至於羅的父母基於子女受侵害，連帶求償200萬部分，因無理由未准賠償。

八仙樂團部分，法官認為八仙僅出租場地，對派對可能發生塵爆不負注意義務，塵爆也與八仙樂園場地或設施安全性無關，判決免賠，全案可上訴。

(中時 )