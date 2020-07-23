86歲鑽石歌王林沖近年為膝蓋退化所苦，無法爬高，唱跳表演全暫停，在好友牽線接受身體調理。經過兩個半月的努力，林沖護膝有成，他昨（22日）與藝術歌后閻荷婷在演藝圈好友澎澎、紀寶如等見證下，俐落唱跳，哽咽相擁，林沖數度哽咽說：「我可以站起來了！95歲我還要在小巨蛋開唱！」

閻荷婷之前從樓梯摔下來，脊椎受傷開了4次刀，打了15個鋼釘，過去只能夠靠助行器拐杖，一個月出不了一次門。她說：「我領過輕度殘障證明，坐輪椅，拿輔助器。躺在床上不能動，吃安眠藥才能睡。」閻荷婷20多年來靠吃類嗎啡止痛藥，之前類固醇中毒，胖到85公斤，目前60公斤。跟著范可欽護膝調理2個月。現在可以騎摩托車出門，半蹲起立輕而易舉。

紀寶如因為肩膀痛、三酸甘油脂過高與膝蓋退化，林松義帕金森氏症，司馬玉嬌、澎澎、文香也有腰椎問題，昨天他們全部加入范可欽發起的「明星I fine團」。范可欽表示，希望所有被病痛折磨的藝人都有「95至尊演唱會、千歲萬歲一直唱跳下去的夢想」

范可欽搬去台中後，一直在署立台中醫院對面的中醫診所調理身體，多年來嘗試各種復健身體的方式，希望能幫助到同是輪椅族的林沖、閻荷婷，「他們現在活蹦亂跳。我一年半前在公車上摔傷，開刀時一度病危。現在所有指數真的變好很多，就連15年的糖尿病藥物都不用再吃藥了」。

(中時 )