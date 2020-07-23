據外媒報導，泛大西洋資本（General Atlantic）和紅杉資本等組成的外資財團，正在與美國財政部和監管機構洽談收購大陸短影音平台抖音海外版TikTok的相關細節，並且已經和抖音母公司字節跳動的創辦人張一鳴進行初步接觸。

全天候科技報導，知情人士指出，若收購完成，字節跳動僅將保留Tiktok少部分股權，且無投票權。不過字節跳動不願意分享自家獨有的演算法技術。

此前還有市場傳聞稱，字節跳動可能將TikTok出售給像Snap這樣規模小於自身，但是在影音業務方面能夠協同的公司。不過此一消息遭到一名投資者的否認。

目前字節跳動的估值已經超過1,500億美元，其旗下TikTok在海外的布局，成為字節跳動估值如此高的重要原因。

據SensorTower的數據顯示，2019年TikTok在全球已有15億用戶，當年用戶增長達到6.14億。2020年上半年，TikTok的下載量達6.26億次，名列全球第一。其在蘋果和谷歌系統內產生收入為4.21億美元，排行全球第三。

(工商 )