台商撤出中國大陸時，當中國大陸公司仍持有不動產，為避免高額稅負，台商多半選擇處分中國大陸公司股權的方式間接處分不動產。

不過，資誠（PwC）會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，若台商只是為了海外收款容易而選擇直接將中國大陸公司出售給境外買方，或是以處分中國大陸子公司的海外母公司方式間接處分中國大陸公司，這類所謂的海外股權交易不見得對台商最有利。

段士良認為，自中美貿易戰後，中國大陸以外的買家就大幅減少，只剩下少數幾家物流業者海外較有足夠資金，但是這些物流業者對於購買的土地改建審批等頗有要求，部分買方甚至要台商先協助取得審批後才肯完成交易，把交易風險轉嫁給台商，一旦審批取得不順利，台商反而變得非常被動。

而中國大陸自從近年開始管制資本外逃後，企業資金匯出較以前困難很多，所以陸資買家海外多數沒有足夠資金，台商如果一開始就要求海外股權交易，尋找買家恐怕有困難，不然就要降價便宜出售。

段士良表示，台商即使是把股權轉讓給外資買方，股權變更登記還是有可能因為當地管委會、村委或是其他種種因素無法順利完成，進而導致海外後續收款發生問題。因此，他建議台商尋找買家時不要有太多預先設定的條件，只要是有足夠資金且有誠意的買家都不應該放過，但是應該要確認好交易條件及規劃付款程序，並事先完成所有付匯所需流程的可行性評估，有風險的步驟必須事先進行溝通，如此才能確保交易萬無一失。

(工商 )