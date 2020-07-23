吳映潔（鬼鬼）將在九月底發片，首支單曲〈GO〉23日上架！這首述說女生勇敢追求自我、女力滿滿的單曲，讓鬼鬼勇於面對對歌唱心魔拜師磨唱功，光是一個「GO」字就唱了不下500次，其中有200次是為了能在這首充滿活潑朝氣、帶有啦啦隊精神的美式復古曲風的新歌中在尋找符合歌曲的口氣唱法，終於找到專屬鬼鬼的「明亮搞怪」歌聲魅力。有趣的是，封面造型讓鬼鬼化身「時尚么怪」，拍照時鬼鬼隨興擺出擦玻璃打掃姿勢，看起來詼諧又不失時尚態度，結果讓唱片公司一致通過選為單曲封面。

拍攝宣傳照時，鬼鬼展現過去累積舞台劇上課的經驗，把肢體表現發揮到極致，開腿、屁股對人樣樣來，十分符合「時尚么怪」精神；講到清潔打掃，平常只要有空就愛做家事的鬼鬼，自嘲自己最愛打掃保持環境清潔，對於桌上不能有垃圾這件事有某種程度的強迫症，她笑說：「無論吃飯、拍照結束後都有保持零垃圾好習慣！所以我跟朋友出去吃飯時常常不自主地開始擦桌子整理桌面，都笑我說是女僕上身！」

鬼鬼昨推出新單曲。（avex taiwan提供）

(中時 )