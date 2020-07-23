榮譽處決（Honor Killing），通常發生在印度、巴基斯坦和阿富汗等保守的國家，而且多數都是女性的行為被認定有損家族名譽，常見的情況有被強姦、打扮過於時髦、拒絕指定婚姻等，就會由近親進行「清理門戶」，以極刑處決。在巴基斯坦，每年有平均1000名女性死在「貞節牌坊」之下，日前，當地就發生一起這樣的家庭悲劇！

伯父覬覦14歲姪女「當媳婦」遭打槍，竟施行榮譽處決！（圖／TooFab）

一名14歲少女疑似被伯父要求嫁給他的兒子，卻被少女父親婉拒，沒想到這名伯父竟趁少女家中沒人，衝入屋內對少女潑汽油點火，導致少女全身被燒傷，經送醫搶救仍宣告不治！

根據《TooFab》報導，14歲女孩莎蒂雅(Sadia)2個月前，被伯父雅各布(Mohammad Yaqoob)建議「可以嫁給堂哥」，不過少女的父親尤瑟夫（Mohammad Yousuf）反對這項婚事，激怒了對方。這名伯父竟趁著莎蒂雅家中沒人時闖入屋內，當他見到莎蒂雅返家後，立刻對莎蒂雅潑灑汽油並點火狂燒。

附近鄰居當下看到雅各布匆忙奪門而出，接下來就聽到莎蒂雅的尖叫聲，當眾人前往查看就發現她全身著火，於是趕緊報警，遺憾的是，莎蒂雅因為全身嚴重燒燙燒，最終送醫急救仍不治。

警方受後調查，令人感到奇怪的是，莎蒂雅的父母親竟聲稱女兒是因為「爆炸」被炸傷死亡，完全沒提到伯父犯下罪行，不過警方仍根據線索逮捕雅各布，而在問訊中他也坦承莎蒂雅潑汽油，原因就是女方拒絕這門婚事，因此他才會施行「榮譽處決」。

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(中時新聞網)