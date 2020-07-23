每到盛夏熱情時節，甜滋滋的哈密瓜絕對是消暑首選！屋莎鬆餅屋首次推出日本品種頂級「阿露斯網紋哈密瓜鬆餅」與「鮮綜合水果鬆餅」，熱愛鹹食的吃貨則別錯過超狂的南洋酸辣海鮮義大利麵，更有話題十足的未來肉漢堡、骰子肉前菜等，讓人甜鹹幸福一次滿足。

「阿露斯哈密瓜雲の鬆餅」選用的是「瓜中之王」的日本頂級阿露斯網紋哈密瓜，不僅營養價值豐富，更富含淡淡麝香味，一切開就有清新的瓜果香氣撲面而來，口感多汁飽滿，果肉柔軟綿密、清甜爽口，搭配蛋香濃郁的鬆餅堪稱絕配。

盛夏最強哈密瓜鬆餅駕到！多汁軟綿入口甜蜜大享受（圖／楊婕安攝）

盛夏最強哈密瓜鬆餅駕到！多汁軟綿入口甜蜜大享受（圖／楊婕安攝）

另一款話題新品則是每日限量供應的「鮮綜合水果雲の鬆餅」！大手筆加入進口草莓、香蕉、奇異果、藍莓、鳳梨等夏季水果，最後於鬆餅糕底淋上戀愛滋味莓果醬，也可以搭配香濃滑順的卡士達醬，絕對是最能消暑解熱的一道甜點。

盛夏最強哈密瓜鬆餅駕到！多汁軟綿入口甜蜜大享受（圖／楊婕安攝）

盛夏最強哈密瓜鬆餅駕到！多汁軟綿入口甜蜜大享受（圖／楊婕安攝）

除了甜點，同時也推出主餐義大利麵，最推薦南洋酸辣海鮮義大利麵！選用100%純正義大利杜蘭小麥製成的義大利麵，將多款獨有的風味醬底爆香拌炒，讓每份義大利麵充滿大海鮮味。另外，更有100%全植物製作的「未來漢堡排」，無抗生素、無激素、非基因改造，富含植物性蛋白質，能同時提供更多膳食纖維，除了蔬食者喜愛外，更推薦給日常會健身運動與輕食者新體驗選擇。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

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(中時新聞網)