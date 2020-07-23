國民黨籍高雄市長候選人李眉蓁被爆出論文抄襲爭議後出面認錯，主動將選舉公報上的碩士學位註記撤下，對此國民黨立委李德維再臉書發文指出，李眉蓁與國民黨至少勇於認錯，道歉彌補，勝過那些不認錯，不道歉，硬拗，還告人的政客不知凡幾！

李德維表示，當年蘇嘉全 將對於他論文抄襲的指控，一律視為抹黑，還控告了爆料的邱毅。但兩年後，北檢認證，蘇嘉全的論文在研究動機、文獻回顧 與 相關課題探討、結論 等部分，確實與她哥哥的女婿陳永森的論文有多處相同。

李德維指出，進一步審視蘇嘉全論文，頁碼標了120頁，但扣掉不知為何收錄，他個人主持會議的紀錄等等「附錄」之後只剩74頁，若是再扣掉參考文獻，只剩69頁。幾乎八成，都是東拼西湊抄來的。

蘇嘉全論文的謝詞寫到：「接下 陳水扁 總統所頒贈「勤學獎」的同時，在這過程所獲得的學習與成長的喜悅在心裡油然而生，這二年來在中山大學的一切努力都是值得的，亦為對於自我的一項肯定。」

李德維挖苦，努力的部分，包括抄襲親戚論文嗎？

蘇嘉全論文又寫到：「重拾書本是需要相當大的勇氣與決心，在這過程中，必須先感謝 陪我相守心愛的另一半—恆珠，若沒有她的殷切的敦促與鼓勵，這書本的重量絕非我個人得以負擔」

李德維酸，書本的重量，包括親戚的研究嗎？蘇嘉全謝了阿扁，謝了指導教授，最後還謝了洪恆珠。自己如此輕易取得學位，日後還「呷好道相報」介紹了恆珠也從中山大學拿了一個學位。李眉蓁面對了，蘇嘉全你呢？更重要的是，中山大學也該面對了！

(中時 )