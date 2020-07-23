基隆鎖管季推系列活動，市長林右昌還祭出「24小時不斷電」遊程。（吳康瑋攝）

基隆鎖管季推系列活動，市長林右昌還祭出「24小時不斷電」遊程。（吳康瑋攝）

基隆鎖管季推系列活動，市長林右昌還祭出「24小時不斷電」遊程。（吳康瑋攝）

基隆鎖管季親子嘉年華23日在八斗子觀光漁港碧砂泊區登場，市府產發處指出，今年主軸將以「與海共生、里海永續」理念融入「海釣學院」、「漁村漫遊」、「外木山海上王爺文化祭」及「美食特搜」等系列活動，現場還提供美味的鎖管料理免費試吃，香味四溢、應有盡有。

基隆市長林右昌指出，夏天的基隆市最漂亮，整個東北角的海岸從潮境公園、碧砂漁港、和平島、色彩屋到市中心區，形成了一個非常棒的觀光廊帶，歡迎民眾前來體驗在地特有的漁業、傳統人文、民俗歷史活動。

林右昌說，基隆市不只有路上的遊程，更有海上的美景等待民眾探尋，大家可以搭著船來登基隆嶼，若是體力好的人，可以登頂遠眺風景，其次也可以選擇登島參加導覽行程，看盡島上特有的動、植物，他說，民眾甚至可以搭遊艇到知名景點象鼻岩來體驗海上的美景，並在海上釣魚及鎖管，都是全家合宜的體驗。

林右昌強調，基隆市政府現在正在推「24小時」不斷電的旅程，遊客可以從清晨到和平島看日出，一路玩到晚上夜釣小管，凌晨還可以到基隆知名漁市「崁仔頂」逛逛，讓民眾盡情玩24小時都不斷電，他強調，無論疫情期間或是疫情緩解，基隆都最適合的選擇。

(中時 )