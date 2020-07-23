在大陸對新基建投資力度持續加大以及訊息消費的帶動下，5G在穩投資、促銷費、助升級等方面創造新動能的潛力不斷顯現，發展進入快車道。

近期，根據運營商公布的數據顯示，5G方案用戶數已破億；除了中國聯通未公布外，中國移動和中國電信5G方案用戶數分別達7019.9萬和3784萬戶。由於運營商公布的5G方案用戶，不一定是實際使用5G網路並因此付費的用戶，因此這一數據也引來諸多質疑。

工信部信息通信發展司司長、新聞發言人聞庫對此表示，最新數據顯示，大陸5G用戶發展的確進入了快車道；他說，運營商公布的都是方案數，但民眾手拿著的5G手機，不管有使用方案還是沒使用，連到網上的終端數據顯示，截至6月底，5G手機達6600萬部，且隨著民眾的手機更替，數據還會再攀升。

他還引用工信部數據表示，上半年，大陸新建5G基地台達25.7萬個，近期每周平均新開通基地台超過1.5萬個；截至6月底，三大電信運營商在全大陸已建設開通的5G基地台超過了40萬個。按照此前規畫，三大運營商今年底將開通60萬5G基地台。

工信部副部長辛國斌也表示，按照上年不變價計算，大陸上半年電信業務總量年增率達19.3％；疫情催生的網上購物、直播帶貨持續火爆，在線教育、遠程問診等行業蓬勃發展，訊息消費城長加快；顯見，5G等新型基礎設施建設加快提速，網路應用在助推經濟秩序加快恢復中發揮重要作用。

不過，聞庫也表示，目前5G商用仍處於初期；他說，要真正發揮5G對經濟高質量發展的支撐作用，還需進一步強化政策保障，調動和激發各類市場主體的能動性，推動形成建設好、發展好、應用好的5G良好生態。

(旺報 )