海巡人員以漁筏載運老翁遺體回漁港。（第三岸巡隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

第三岸巡隊UAV無人機區隊在空巡時，發現陳翁的救生浮標，可惜當時老翁已溺斃身亡。（第三岸巡隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗通霄74歲陳姓老翁22日下午出門3時許獨自出門到通霄海邊摸蛤仔，直到傍晚都沒回家，家屬心急如焚晚間9時許報案並在臉書po文協尋，海巡署徹夜搜尋，終於在23日上午由第三岸巡隊UAV無人機區隊在空巡時，發現陳翁的救生浮標，不過他已明顯死亡，家屬得知消息崩潰大哭，令人鼻酸。

再過2個禮拜就是父親節，通霄卻發生有老翁步行至潮間帶挖蛤蠣，疑似未注意潮汐時間，被捲入海中溺斃的憾事。

陳姓老翁22日下午獨自到通霄海邊摸蛤仔，直到傍晚都沒回家，家屬找不到人報警求助，海巡署第三岸巡隊通霄安檢所接獲通報後，請求海巡艇協助並連繫UAV無人機區隊、通霄救難協會協尋。

徹夜搜尋無果，搜尋團隊再度出發，23日上午7點23分，UAV無人機區隊於苑港漁港西北方620公尺近岸海域，發現魚雷浮標於海面，立即通報空勤總隊前往辨識，經吊掛人員確認為陳翁，但受限水域地形及陳翁佩戴的裝具過重，無法實施吊掛作業，海巡艇又因吃水不足無法靠近，緊急調用漁筏出港將陳翁遺體載回苑港漁港，由家屬指認。

吊掛過程中，陳翁子女聲聲呼喚「阿爸，身體放輕鬆，快回來！」，直到看到身體僵硬，因水壓變化滿臉鮮血的父親，陳翁子女放聲大哭近乎昏厥。

通霄安檢所表示，全案交由通霄警分局偵查隊辦理後續相驗事宜。通霄近年屢傳民眾「摸蛤仔」不慎落海意外，海巡署呼籲，從事岸際水域遊憩活動時，除了注意天候海象外，更應加著救生衣、防滑鞋，避免發生憾事。

(中時 )