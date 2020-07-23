台南市農會23日舉辦社區聯合公共服務，到楠西區關懷高齡長輩。（台南市楠西區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市農會23日舉辦社區聯合公共服務，到楠西區幫獨居長輩送餐。（台南市楠西區農會提供／劉秀芬台南傳真）

為關懷偏鄉獨居高齡長輩，台南市農會23日舉辦社區聯合公共服務，由白河區等16個區的農會指導員帶著家政班員及四健會員，來到了楠西區老人文康活動中心，關懷高齡長輩，中午幫長輩加菜，並與長輩共餐，大家熱情噓寒問暖，讓長輩備感溫馨。

由於台灣人口快速老化，尤其偏鄉年輕人需外出工作，使得獨居老人愈來愈多，雖然政府在各鄉鎮設立了關懷中心，讓高齡者有與人互動的場域，但也缺乏親子互動的氛圍。

台南市農會每年都會邀請各區農會一起舉辦大型的關懷活動，今年由白河、東山、六甲、官田、大內、新化、山上、玉井、楠西、南化、左鎮、仁德、歸仁、關廟、龍崎、永康等16個區農會共70多人到楠西區探訪楠西社區的長輩。

農會家政班、四健成員及青農一起幫忙長輩整理環境，為長輩表演舞蹈，陪長輩做舒筋活骨的活動。此外，中午大家也與長輩共餐，家政班媽媽還幫老人家加菜，也有人幫獨居老人送餐。

楠西區農會表示，除了家政班、四建會成員，還有很多志工、家屬、小孩都一起來參加，讓人感到很窩心，顯示大家對關懷活動都很支持，長輩也都很開心有人來陪伴。

(中時 )