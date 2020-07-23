美國國防部長艾斯培7月21日在倫敦國際戰略研究所(IISS)「香格里拉對話」視訊會議上發表演講後，針對國際專家提問台灣相關問題作答覆時表示，美國已在近期於台海實施「自由航行行動」（FONOP： Freedom of Navigation Operations）。但專家指出，艾斯培可能發生口誤或在打烏賊戰。

中華戰略學會研究員張競23日受訪表示，「航行自由」與「自由航行行動」是兩種截然不同的概念。依據《2019年美國國防授權法案》第1086節第(b)款第(1)點之作為—：「航行自由」是在全球重要運輸航道以及全球商業關鍵航路，以例常與定期方式，保持海空兵力軍力展示任務；而「自由航行行動」則是挑戰他國過度的海洋聲索主張（excessive maritime claim），通常會讓美軍軍艦行至他國內水12海里處進行挑戰。

張競說，但依據美國7月20日最新公布之FY2019年度報告，以及歷年所公佈之「自由航行行動」（FONOP）年度報告，美國從未在台灣海峽實施過自由航行行動。而艾斯培卻於21日在倫敦國際戰略研究中心的香格里拉對話上，明確指出曾在台灣海峽實施過「自由航行行動」（FONOP）。這就引發了一個疑問：那美軍近期在台灣海峽到底是否挑戰了大陸還是台灣的內水？

張競認為，艾斯培的談話有三種可能性。第一是美國確實在台灣海峽曾經實施該項行動，其所挑戰對象不是北京就是台北。這點等到明年FY2020年度「自由航行行動」（FONOP）報告公布時，方能確認。

張競說，第二是艾斯培本身沒有搞清楚，美艦通過台灣海峽是屬於在全球重要運輸航道以及全球商業關鍵航路，以例常與定期方式，保持海空兵力軍力展示任務的「航行自由」；而非對北京或台灣海洋主張進行挑戰的「自由航行行動」。

張競指出，第三是艾斯培存心打烏賊戰，認為沒有人會逐字檢視其發言，認為就算這樣講，也不會有人挑得出錯，或是被挑出錯，美國其實也不在乎這些枝節。這些疑惑都要等到明年美國公布FY2020年度「自由航行行動」（FONOP）報告時，我們才能獲得答案。

(旺報 )