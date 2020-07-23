國民黨高雄市長候選人李眉蓁論文被爆抄襲，意外引發政界互相起底論文。國民黨立委李德維表示，李眉蓁選擇了堅決的姿態，替論文風暴負責。酸民不輕易放過她，屬意料中事，但李眉蓁與國民黨留下的身段，是勇於認錯，道歉彌補，勝過那些不認錯，不道歉，硬拗，還告人的政客不知凡幾。

李德維說，總統府秘書長蘇嘉全過去將對於他論文抄襲的指控，一律視為抹黑，還控告了爆料的前立委邱毅。但兩年後，北檢認證，蘇嘉全的論文在研究動機、文獻回顧與相關課題探討、結論 等部分，確實與陳永森的論文有多處相同。

李德維說，進一步審視蘇嘉全論文，頁碼標了120頁，但扣掉不知為何收錄，他個人主持會議的紀錄等等「附錄」之後只剩74頁，若是再扣掉參考文獻，只剩69頁。「幾乎八成，都是東拼西湊抄來的。」

李德維說，蘇嘉全在論文中謝了前總統陳水扁，謝了指導教授，最後還謝了他太太洪恆珠。自己如此輕易取得學位，日後還「呷好道相報」介紹了洪恆珠也從中山大學拿了一個學位。「李眉蓁面對了，蘇嘉全你呢？」

(中時 )