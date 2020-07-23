大江生醫（8436）子公司大江基因，繼通過台灣衛福部認證，進駐疾管局昆陽實驗室上線抗疫，日前再通過美國FDA註冊列名，取得赴美銷售資格。以美國FDA在全球的高度影響力，許多國家參照此標準作業。預計將部署至各大機場下，可望為營運添加動能。

大江基因表示，QVS-96以先前擬定的3項特點發展：1、全球市場推廣；2、高處理通量；3、全自動化。面對當前新冠肺炎病毒肆虐，大江基因希望支援全球機場檢疫，透過自動化設備加速篩選確診，目前可做到每航班乘客全檢，只需4小時左右即可知道結果。在兩地航站都取得陰性結果者，其檢測結果高度可信。檢測陽性者能即刻原班機遣返，若全機陰性結果，則可視規定縮短隔離時間。有效阻絕境外移入病例，讓各大機場精準檢疫，儘速開放通商，恢復各國經濟復甦。

目前QVS-96訂單流量與製造產能穩定，即將陸續出貨各國，大江生醫以檢疫方案整合服務，與各家上下游友軍合作，組織台灣檢疫團隊，在國際疫情高漲嚴峻此際，分享台灣卓越防疫經驗，為全球恢復正常而努力。

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