在國旅解封、海外尚未解封的旅遊市場，民眾有更多時間認識過去少被關注到的台灣農趣魅力，旅行業者也針對農村主題打造各式遊程搶客，且搭上行政院農業委員會發放每張價值250元的農遊券上路，遊客到農村玩時還可以在所合作的農村使用農遊券來體驗各式農業活動、購買農漁特產品或伴手禮。

雄獅旅遊與農業協會合作一系列「來去農場住一晚」2日遊專案，主打親民價格，結合飛牛牧場、龍雲農場、香格里拉農場、大坑農場、布農部落、台一生態農場、兆豐農場等7家國內知名休閒農場，推出一系列結合農事體驗、美食美食、健康生活的行程，帶久居都市的旅客住宿於農場之中，避開人群享受大自然的新鮮空氣與慢活旅程。

「來去農場住一晚」有嘉義龍雲農場2日遊每人僅2599元起，可欣賞雲霧繚繞的石棹雲海；宜蘭香格里拉農場2日遊每人2699元起，能欣賞農場內的螢火蟲、參與童玩DIY與體驗採茶；苗栗飛牛牧場2日遊每人2999元起，讓民眾體驗餵羊、擠牛奶等農家之趣。此外，即日起至10月31日針對65歲以上銀髮族還有優惠，1位銀髮族與1位不限年齡的同行者參加指定農場行程，就可獲得1張「台灣農場趴趴走體驗券」，能在全台合作的8家指定農場換取伴手禮。

雄獅旅遊推出「採果體驗券」，每張225元，可通用全台88家合作的休閒農場。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊也另外推出實用的「採果體驗券」，每張僅225元，可以通用全台88家合作的休閒農場，可兌換價值180元的水果，還有農場的解說、採果教學體驗等。像是宜蘭的「三富休閒農場」，四季不同優美景色，緊鄰仁山植物園及新寮瀑布，景緻天然怡人，當季盛產草莓與李子，此外還可以體驗親子餵魚、DIY活動、觀賞生態、森林下午茶等活動；新竹的「雪霸休閒農場」以雪霸七景聞名，農場種植許多甜美誘人的世紀梨、奇異果、小藍莓、水蜜桃、加州李、甜柿等溫帶水果，民眾還能採集極少見的高山水果—藍莓。

稻田餐桌的創意米食料理。（可樂旅遊提供）

可樂旅遊推出主打深度遊的6大「優遊農遊」行程，囊括1及2日遊，帶遊客走訪農村、踏秘境，體驗更多台灣之美，如體驗下田採芋頭和香蕉、認識台灣傳統工藝「交趾陶文化」、新秘境小日月潭拍美照、在稻田裡的腳印餐桌享用特色美食、品嘗獨特的蝴蝶食草料理等，1日遊1590元起，2日遊5990元起。

像是「雲林小日月潭．海角新樂園1日」，可到全台唯一馬蹄蛤養殖區，下水親身體驗「摸蛤仔兼洗褲」這句閩南語俗語，再品嘗現煮鮮蛤養生湯；不僅如此，還帶遊客造訪最新IG秘境的雲林小日月潭，騎著單車漫遊、欣賞絕美湖景。而嘉義「板頭交趾陶．童趣藝術村1日」則有板陶窯的專業導覽，讓遊客了解這項逐漸流失的工藝與文化。

還有在苗栗縣公館鄉的行程，台灣最有名的大甲芋頭有60%產自於此，行程安排遊客下田親自採收芋頭，還可動手DIY芋頭圓，做出道地的芋香美食；午餐由福星社區精心準備養生無菜單料理，除了不可少的客家土雞和爌肉，還有季節性的台灣原產紅棗以及芋頭、柿餅、福菜等讓遊客大快朵頤。

「優遊農遊」行程讓遊客可在金黃的稻浪中，享受食物原味。（可樂旅遊提供）

此外，為吸引民眾到農村休閒度假，除了農委會推出250元的農遊券之外，水保局還加碼推出多項優惠好康活動，來農村無論是遊玩體驗或購買好物，只要搭配農遊券或振興三倍券到指定活動店家，當日現場消費滿500元即可獲得1張抽獎券，可參加千項好禮抽獎活動，最大獎可獲得價值9000元的熱氣球自由飛。

(中時 )